XV edizione del Forum Comunicazione 2022

articolo letto 53 volte

10 Giu 2022

10 giugno 2022, Roma. Si è conclusa con grande successo la quindicesima edizione del Forum Comunicazione, organizzato da Comunicazione Italiana, lo scorso 8 e 9 giugno. L’evento si è evoluto in modalità “phygital” (Ospiti in “presenza” e pubblico “digitale”), presso il Palazzo dell’Informazione di Adnkronos. Nella mattina di mercoledì 8 giugno, in collaborazione con il Main Partner Indeed, si è affrontato il tema dell’Employer Branding.

Una mattinata di confronti e sessioni 'Phygital talk' in cui figure leader del mondo hr si sono confrontati sulle best practice relative al recruiting, all’attrazione di talenti, ma anche alla revisione in senso inclusivo del concetto di ufficio, in parte sotto la costrizione della pandemia, in parte per spinta intrinseca delle aziende impegnate nella promozione di un nuovo concept del lavoro. Il pomeriggio di mercoledì 8 giugno è proseguito con approfondimenti sulla comunicazione interna, con protagonista l’official partner Microsoft, impegnato nel fornire alle imprese soluzioni efficaci per la comunicazione in un contesto ibrido. Il pomeriggio si è concluso con delle sessioni 'Innovation speech' da parte dei partner dell’evento Compassion Italia Onlus, Ccelera e Reelevate.

La seconda ed ultima giornata di giovedì 9 giugno è stata dedicata al tema della Digital Communication in cui numerosi protagonisti della comunicazione d’impresa, della comunicazione istituzionale e del marketing provenienti da aziende leader del paese si sono confrontati su numerose tematiche concernenti l’eredità della crisi, la centralità della sostenibilità nelle strategie aziendali, la digital transformation e l’impatto del digitale sulla comunicazione istituzionale, i nuovi orizzonti del marketing e molto altro. Sessioni “Phygital Talk”, che hanno visto in qualità di relatori Direttori Comunicazione, Direttori Marketing e Opinion Leader del mondo della comunicazione, si sono alternate a sessioni “Innovation Speech” in cui protagonisti B2B della comunicazione hanno presentato best practice e case study – sulla relazione tra aziende di servizi e clienti, sulla brand reputation, sul monitoraggio dei media e sugli strumenti digitali per una comunicazione efficace – utili per orientarsi nei nuovi scenari globali.

A promuovere la seconda giornata del Forum, gli Official Partner Eni, Havas Media Group e Volocom, il Media Partner Fasi e i Partner Axerta, Digital Angels, FMA Hub, Future4 Comunicazione, Onclusive, Paprika Software, Together. L’evento è stata condiviso dal main media partner Adnkronos. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione della quindicesima edizione. È possibile rivedere le sessioni sul portale: www.comunicazioneitaliana.tv È possibile ascoltare le sessioni su spotify nel poadcast di Comunicazione Italiana. Lo speciale Adnkronos dedicato alla quindicesima edizione:

https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-2022-a-roma-due-giorni-allinsegna-della-employer-branding-e-del-digital-communication_7hM95tSvGrQTALRy1x6YJv

Interviste “Employer Branding Day & Comunicazione Interna” 8 Giugno:

1. Marco Antonelli, Allianz Trade: https://www.adnkronos.com/employer-branding-antonelli-allianz-trade-due-parole-chiave-fiducia-e-liberta-cosi-cresce-persona-e-azienda_2bijsNJU2lsqYzcHvmFBFX

2. Francesco Berneschi, Reelevate: https://www.adnkronos.com/employee-advocacy-berneschi-reelevate-con-questa-due-obiettivi-amplificazione-portata-messaggi-e-trattenere-talenti_7aqHeN2mTpDp8NB2fiTRKR

3. Gianluca Bonacchi, Indeed: https://www.adnkronos.com/employer-branding-day-bonacchi-indeed-importante-trasmettere-ambiente-aziendale-a-chi-non-conosce-azienda_565DMoBfeyVX12yKUwCkFD

4. Roberto Colarossi, Indeed: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-colarossi-indeed-azienda-deve-raccontarsi-noi-creiamo-comunita-per-farle-dialogare_3BjMBf88FvWWAcW5T83if3

5. Marina Colautti, GENERALI: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-colautti-generali-employer-branding-utile-per-attrarre-persone-con-competenze-giuste_DEeNGANny6OE31ykLwAE5

6. Claudia Filippone, RiNA: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-filippone-riina-questanno-concentrato-su-employer-branding-e-su-necessita-aziende-attrarre-nuovi-talenti_3oeO7sYVN6gwQqI2FVXYnr

7. Francesco Garbellotto, Ccelera: https://www.adnkronos.com/employer-branding-day-garbellotto-ccelera-nella-nostra-progettualita-comunicazione-asset-fondamentale_2RfepRb3YZjfZCcunQ3jQ9

8. Esther Intile, ENEL: https://www.adnkronos.com/employer-branding-day-intile-enel-ci-rivolgiamo-alla-generazione-z-attraiamoli-al-lavoro-attraverso-la-realta-aziendale_psHIpMzlTCJ9FG6OqLWe1

9. Luba Manolova, Microsoft: https://www.adnkronos.com/comunicazione-manolova-microsoft-nostra-missione-fa-capire-esigenze-persone-ad-aziende_3Mc87HNzrtDcshjAqwHYk5

10. Emanuele Mazzuca, Hootsuite: https://www.adnkronos.com/comunicazione-mazzuca-hootsuite-cinque-sono-i-pilastri-per-rendere-programma-employee-advocacy-un-progetto-di-successo_189h3fFALXnDrUulJN4eRn

11. Valentina Minetti, Trenord: https://www.adnkronos.com/comunicazione-minetti-trenord-utilizziamo-piattaforma-social-per-condivisione-contenuti-aziendali_4wIh8ekgGrP4bc0Hy1nbb7

12. Roberto Savini Zangrandi, Compassion: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-zangrandi-compassion-momento-di-riflessione-importante-per-paese_EZ0qSS0Fj8Jh0eQkreMtL

Interviste “Digital Communication Day” 9 Giugno:

1. Francesca Baldini, Weber Shandwick: https://www.adnkronos.com/sostenibilita-baldini-e-chiamata-per-svolta-mondiale-auspichiamo-coralita-imprese-verso-di-essa_6MXo666shZ2XUoYGeP3r1P

2. Luca Bassetto, FMA: https://www.adnkronos.com/comunicazione-bassetto-fma-con-pandemia-aziende-riprogrammato-strategia-utilizzando-strumenti-nuovi_12QcKHlXrCtMeRA880Hjfv

3. Elisa Bernasconi – Letizia , Paprika/Connexia: https://www.adnkronos.com/anche-paprika-software-e-connexia-al-forum-comunicazione-2022-momento-di-forte-coesione_3HoqEoGkZgtdJa0hZeVOKh

4. Alessandra Bianco, Lavazza: https://www.adnkronos.com/bianco-lavazza-temi-chiave-sono-attenzione-e-fruizione_7lXZVEvCQhB8pD1rq1EUTZ

5. Giancarlo Boi, Leonardo: https://www.adnkronos.com/boi-leonardo-crescita-fonti-e-mezzi-non-significa-evoluzione-dei-media_30Mp88MpdYqZFBiJ5r8VN8

6. Giuseppe Coccon, Future4 Comunicazione: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-coccon-passaggio-epocale-in-italia-cambia-approccio-persone-selezionate-per-soft-skill_2A3m57XLXcmk2Et0bMs4Xr

7. Emilio Colaianni, Volocom: https://www.adnkronos.com/comunicazione-colaianni-volocom-cresce-mole-informazioni-uomo-aiutato-da-nuove-tecnologie_5FDb7C8YAiEHNTzUhpmhtH

8. Matteo Colle, CAP Holding: https://www.adnkronos.com/sostenibilita-colle-cap-comunicarla-e-comunicare-nostra-attivita-su-gestione-acqua_1XJa1fJ8f1a4YMMhnqbRlz

9. Nicola Di Tullio, Weber Shandwick: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-di-tullio-appuntamento-irrinunciabile-e-imprescindibile_4F2MBsOaBCSsWU8fQ0yEol

10. Raffaele Falcone, Qualtrics: https://www.adnkronos.com/comunicazione-falcone-qualtrics-forum-e-opportunita-per-relazionarci-e-per-entrare-nel-mercato-italiano_69LOXsyMAukPazP8vhcAMR

11. Roberto Ferrari, ENI: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&ved=2ahUKEwiS44vAnaH4AhVG57sIHTk-CXUQxfQBKAB6BAg2EAI&url=https%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2Ftransizione-energetica-ferrari-eni-argomento-centrale-che-guida-trasformazione-mondo_358eCJiIRkoULH8BZ4VSUR&usg=AOvVaw2BTHw8agayHbbD_kLD2pRD

12. Gabriele Figus, Digital Angels: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-figus-digital-angels-rappresenta-possibilita-di-ripartire-e-di-condividere-esperienze_7uDI6sFkUJ9DHWiVWhLA6p

13. Miriam Frigerio, Sorgenia: https://www.adnkronos.com/sostenibilita-frigerio-sorgenia-non-va-demandata-alle-aziende-ognuno-di-noi-deve-migliorare-mondo_53tYyGuhHM5DnWdSiXlMBT

14. Vincenzo Giannattasio dell'Isola, Johnson & Johnson: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-dellisola-pandemia-accelerato-trasformazione-digitale-obiettivo-avere-cittadini-informati-durante-percorso-cura_RrAWPMxhn2Q9cDSzbV6Bv

15. Danilo Guenza, Intesa Sanpaolo: https://www.adnkronos.com/guenza-intesa-sp-ce-bisogno-di-relazione-che-si-costruisce-su-emozioni_4pLEFWv3kbnPReJfIpzdAr

16. Alessandro Magnoni, Marelli: https://www.adnkronos.com/comunicazione-magnoni-marelli-sempre-piu-targettizzata-per-via-situazione-mondiale-individuo-sempre-piu-coinvolto_NOBfw5YytozF6ccnDs581

17. Giuseppe Meduri, ALIA Servizi Ambientali: https://www.adnkronos.com/sostenibilita-meduri-alia-nostri-piani-comunicazione-tre-obiettivi-informazione-creativita-e-programmazione_7HNyOdTkrOTlcKGAcdIFBH

18. Massimo Melis, Future4 Comunicazione: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-melis-con-marketing-adattivo-si-anticipa-e-soddisfa-esigenze-del-cliente_27BPIYCAT1BzdugUh6hJGt

19. Erica Nagel, AON: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-nagel-aon-appuntamento-irrinunciabile-che-porta-avanti-tematiche-innovative_5FGRXSDgePzKpcot3uXWwB

20. Biagio Oppi, Alfasigma: https://www.adnkronos.com/comunicazione-oppi-alfasigma-fondato-sanitask-perche-strategico-per-azienda-lavorare-su-relazioni-umane_3NNZ87tSG09uUGrIZNqGVv

21. Daniela Piccirillo, Onclusive: https://www.adnkronos.com/comunicazione-piccirillo-onclusive-il-mondo-e-i-media-evolvono-bisogna-fare-attenzione-a-cambiamenti_oFgq9h9KkfhcYFcjjbLRH

22. Giuseppe Ricciuti, Complementi di Business: https://www.adnkronos.com/comunicazione-ricciuti-abbiamo-lanciato-nuovo-social-su-esperienza-complessita-tema-centrale-vita-lavorativa_6jZrATXg05KsIlUJcgI09D

23. Alessandra Santacroce, IBM: https://www.adnkronos.com/comunicazione-santacroce-ibm-pnrr-grande-opportunita-per-paese-digitale-gioca-ruolo-fondamentale-per-realizzazione-piano_1HB3LwfhAoGuj5WyJWgbv7

24. Stefano Spadini, Havas Group: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-spadini-havas-forum-e-unoccasione-di-confronto_6nNPav7IEaTEgPv8IqG9dr

25. Antonio Susta, Linde: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-susta-linde-e-incontro-per-arricchimento-personale_4dCesrFHPIPK9P9itX2R7L

26. Alessandro Vanoni, EY: https://www.adnkronos.com/vanoni-ey-oggi-e-estensione-di-ogni-funzione-core-azienda_1FqSq8ayCsuRImCelwexbY

27. Alessia Vitale, Digital Angels: https://www.adnkronos.com/comunicazione-vitale-digital-angels-momento-esclusivo-che-ci-permette-di-condividere-esperienze_7izoRaFWPwmvYKwDibYoND

Comunicato stampa pre-evento 8 giugno: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-al-via-domani-la-xv-edizione_1sXBykEy9s2kAmXk1fxUjo

Comunicato stampa post evento 8 giugno: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-2022-employer-branding-day-protagonista-prima-giornata_60ALJt52fxB5su5JzQMxDF

Comunicato stampa pre-evento 9 giugno: https://www.adnkronos.com/forum-comunicazione-domani-digital-communication-day_4T1GcjfMJTqcWOlPLjZG7Z

Comunicato stampa post evento 9 giugno: https://www.adnkronos.com/speciali/forum_comunicazione_2022/?refresh_ce