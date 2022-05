Si è conclusa con successo la prima edizione del Customer Experience Forum

COMMUNITY, IN PRIMO PIANO articolo letto 13 volte Si è conclusa con successo la prima edizione del Customer Experience Forum 30 Mag 2022 Lo scorso 26 maggio si è tenuta la prima edizione del Customer Experience Forum, in diretta dagli studi Community House di Comunicazione Italiana in Roma. L’evento, in collaborazione con Qualtrics, ha visto la partecipazione di numerosi Speaker e Ospiti che si sono alternati sul palco della Community House in un’intensa mattinata di confronti e tavole rotonde. Tra i numerosi temi affrontati, le nuove soluzioni digitali impiegate dalle imprese per potenziare il “Customer Journey” offerto ai clienti; il tema dell’ascolto del cliente e l’attenzione all’aspetto emozionale; il rapporto tra “Customer Experience” ed “Employee Experience” e la ricerca degli assetti organizzativi che si riflettono positivamente sulla capacità del customer care di offrire risposte ai consumatori. Tra i protagonisti, numerosi Direttori Customer Experience e Chief Marketing Officer di aziende leader del Paese, che hanno consentito ai numerosi ascoltatori collegati di avere un excursus delle numerose iniziative o degli strumenti più efficaci che sono in grado oggi le imprese – non solo le imprese B2C, ma anche diverse imprese B2B – di mettere in campo al servizio dei clienti. Un particolare ringraziamento al Main Partner Qualtrics per aver creduto nel progetto e averlo reso possibile con contenuti di primo piano e con l’ottima moderazione dei Phygital Talk e momenti di approfondimento che si sono succeduti nel corso dell’evento. Appuntamento al Customer Experience Forum 2023. Atlante

