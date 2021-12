FORUM FINANCIAL 2022

articolo letto 28 volte

01 Dic 2021

Il 7 aprile 2022 torna il Forum Financial, l’appuntamento annuale dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa e nella pubblica amministrazione. L’evento intende esplorare il ruolo chiave giocato nei processi di digital transformation dai Chief Financial Officer, chiamati a gestire budget e risorse in modo strategico al servizio delle nuove iniziative digitali e delle strategie d’impresa richieste negli scenari post-pandemici.

Il Forum sarà realizzato in modalità “phygital” (Speaker in Studio, pubblico collegato su Streming TV), sarà aperto da una Plenaria che vedrà la presenza di figure chiave dal mondo Financial del nostro paese. Alla sessione di apertura seguiranno Talk Show, Digital Speech, Tavoli Tematici, con la partecipazione Chief Financial Officer, Chief Risk Officer, Direttori Finanza e Amministrazione e Opinion Leader di settore, chiamati a confrontarsi sul futuro della finanza d’impresa e su quali strumenti possono rafforzare le imprese e in tal modo garantire la ripartenza del paese e la fuoriuscita dalla crisi.

Il Forum è aperto alla collaborazione di imprese del mondo B2B che vogliano aiutarci a identificare contenuti di valore e attualità e a raccontare le best-practice che serviranno nei nuovi scenari.

Per partecipare in qualità di Speaker o come Partner, scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.