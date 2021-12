articolo letto 11 volte

01 Dic 2021

Il 20 gennaio 2022 arriva la prima edizione dell’Information Technology Forum, l’appuntamento annuale dell’IT e della sicurezza informatica. Il mondo è attraversato febbrilmente da una rivoluzione digitale e tecnologica. Nemmeno la crisi ha arrestato questo processo, accelerandolo anzi in alcune sue parti, per consentire alle persone di restare connesse, alle istituzioni di funzionare, alle imprese di mantenere la business continuity.

Tutto ciò si è svolto non senza criticità, ed è per questo che è opportuno creare un momento in cui Responsabili IT, Chief Security Officer, Chief Technology Officer, possano incontrarsi e dialogare sul ruolo chiave dell’IT negli scenari attuali e futuri, sulle lezioni apprese dalla crisi e sulla direzione che la tecnologia, la digitalizzazione e la rivoluzione del “dato” imprimeranno al mondo.

L’evento sarà aperto da una Plenaria che vedrà la presenza di figure chiave dal mondo IT del nostro paese. Alla sessione di apertura seguiranno Talk Show, Digital Speech, Tavoli Tematici, con la partecipazione di protagonisti del mondo IT, Data Management, Cybersecurity ecc. chiamati a confrontarsi sul futuro dell’innovazione e su come i nuovi strumenti informatici e tecnologici – dall’Intelligenza Artificiale al 5G, dall’Edge Computing al Cloud Computing – potranno rendere più solide le istituzioni, competitive le imprese e in tal modo garantire la ripartenza del paese e la fuoriuscita dalla crisi.

Il Forum è aperto alla collaborazione di imprese del mondo B2B che vogliano aiutarci a identificare contenuti di valore e attualità e a raccontare le best-practice che serviranno nei nuovi scenari.

Per partecipare in qualità di Speaker o come Partner, scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.