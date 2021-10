Torna in modalità inedita il Forum Risorse Umane, il prossimo 16-17-18 novembre

articolo letto 44 volte

20 Ott 2021

Dal 16 al 18 novembre fa il suo ritorno il Forum Risorse Umane, giunto alla sua tredicesima edizione. L’evento torna in presenza a Milano, presso PHYD, con il coinvolgimento di 250 Speaker, 300 Ospiti in presenza nei 3 giorni, oltre 5.000 iscritti su Comunicazione Italiana, Linkedin e Cisco Webex, e circa 10.000 visitatori provenienti dai Social Network LinkedIn e YouTube.

Confermata dunque la modalità in tre giornate: Training & Recruiting Day (16 novembre), Welfare & Wellbeing Day (17 novembre) e Digital & Innovation Day (18 novembre).

Ciascuna giornata prevederà tre tipologie di sessioni in altrettante sale.

Lo spazio “Arena” ospiterà le sessioni in diretta Live Streaming su Webex, LinkedIn e YouTube, che si aprirà con una Plenaria (Digital Talk di Apertura), una per ciascuna giornata, alle quali seguiranno Digital Speech – interventi frontali tenuti dai Partner dell’evento, che illustreranno le più innovative soluzioni e best practice a beneficio del mondo HR – e Digital Talk, sessioni talk show con ospiti in presenza che dibatteranno tematiche di interesse generale del mondo HR, dal Recruiting al Learning, dal Welfare al Wellbeing, dalla Digital Transformation alle nuove modalità di Hybrid Working.

Lo spazio “Patio” prevederà Digital Speech e un nuovo format di Tavoli Tematici, con un pubblico in presenza prevalentemente composto da HR Manager, HR Director e Opinion Leader.

Lo spazio “Forge”, infine, sarà dedicato a Tavoli Tematici “a porte chiuse”, sessioni di confronto esclusive tra Top C-Level interessati a dibattere il presente e il futuro delle Risorse Umane.

La location prevede inoltre uno spazio Cafè e Restaurant per attività di networking e scambi informali.

In ciascuna giornata è inoltre previsto un Business Lunch, a partire dalle 13, al quale sono invitati a partecipare, previa prenotazione entro il 31 ottobre p.v., tutti i partecipanti in presenza dell’evento.

Sono aperte le iscrizioni per coloro che hanno piacere ad intervenire in presenza e ascoltare la tre giorni di sessioni.

È possibile iscriversi alla singola giornata o prenotare un pacchetto per la totalità dell’evento, utilizzando i seguenti link:

Come da tradizione dell’evento, solo per un pubblico ristretto composto da Speaker, Ospiti e Partner, è possibile partecipare alla serata ANTEPRIMA FORUM LIVE che prevede a partire dalle 19:30 una Sessione “ispirazionale” ed una cena in compagnia dei principali Speaker dell’evento.

L’evento è aperto alla collaborazione di imprese del mondo B2B che vogliano aiutarci a identificare contenuti di valore e attualità e a raccontare le best-practice che serviranno a orientare l’HR Management nei nuovi scenari.

Per informazioni su come partecipare in presenza, scrivere a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Per partecipare in qualità di Speaker & Partner, scrivere a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.