Il Forum Comunicazione 2021 è successo

14 Giu 2021

Si è conclusa la quattordicesima edizione del Forum Comunicazione. Per la prima volta in due giornate – “Marketing & Communication Day” e “Digital Transformation Day” – l’edizione 2021 del Forum ha totalizzato circa 4500 visualizzazioni tra Webex, Linkedin, Facebook e YouTube, ha coinvolto 100 Speaker e realizzato 16 ore di Streaming Live per 19 sessioni, tra Digital Speech, Digital Talk, Tavoli Tematici e altri appuntamenti.

La due giorni ha portato la testimonianza di imprese di primo piano sull’impatto della pandemia sulle strategie di marketing e comunicazione, sulle lezioni apprese, su cosa ha funzionato più o meno bene dal punto di vista della comunicazione istituzionale, sugli intrecci tra comunicazione e sostenibilità, sull’impatto del digitale e dell’IA sulle strategie comunicative delle imprese e molto altro.

Pur nella diversità dei punti di vista, un punto su cui è emerso consenso è la crucialità della comunicazione in tempo di crisi. Non ultima la comunicazione interna, stante il fatto che le difficoltà incontrate dalle persone nel pieno dell’emergenza non sono state soltanto “manageriali” o “produttive”, ma anzitutto umane. Gli strumenti digitali permettono di “bridge the gap”, superare in parte la distanza tra le persone, ma non c’è strumento digitale, dispositivo o nuova tecnologia che non abbia anzitutto il compito di valorizzare l’elemento umano e personale, “human 2 human”.

Il Forum ha offerto due focus su altrettanti settori produttivi specifici. Il primo è quello farmaceutico, che mai come in questo periodo ha dovuto fare i conti con la difficoltà di informare e comunicare la scienza, con la diffidenza delle persone e con la necessità di usare una comunicazione efficace per trasmettere dati e numeri. L’altro è il mondo dello sport, nel tentativo di capire quali strategie per continuare a colpire ed entusiasmare il pubblico in un momento storico in cui la fruizione dell’evento è limitata.

Si è parlato molto dell’importanza del brand, di come valorizzarlo in epoca di crisi e cosa da quest’ultima ci possiamo portare dietro in quanto lezione appresa, ma anche di employer branding e tutto quell’insieme di pratiche che serviranno nei nuovi scenari per mantenere l’attrattività delle aziende in quanto posti di lavoro.

Infine, non è mancato un approfondimento su come la comunicazione da un lato e la tecnologia dall’altro hanno sostenuto e sosterranno nel prossimo futuro le strategie “sostenibili” delle imprese. Un tema affrontato in un Digital Talk apposito ma che per la sua ampiezza e importanza è stato richiamato in diversi altri momenti nel corso della giornata.

Di seguito i link per rivedere tutte le sessioni dell’evento:





Marketing & Communication Day

Digital Talk di Apertura | L’anno 0 della comunicazione. La giusta cultura istituzionale e d’impresa per far ripartire il paese YouTube

Digital Talk | Comunicare “per il territorio”. Strumenti e linguaggio efficaci per un riconoscimento della rilevanza delle imprese per il paese YouTube

Digital Talk | Il settore farmaceutico e le sfide del presente. Informare e comunicare la ricerca in tempo di crisi YouTube

Digital Speech | Compassion Story Brand YouTube

Digital Talk | Brand Aziendale e Candidate Experience. Comunicare il valore di un’impresa attraverso il Recruiting YouTube

Digital Talk | Il nuovo marketing dell’evento sportivo. Le strategie per gli odierni scenari YouTube

Presentazione | Crowdsourcing per il Futuro. Fare Foresight con YourVision.2021 Youtube

Digital Talk | Per una comunicazione istituzionale corretta ed efficace. La responsabilità nell’emergenza tra pubblico e privato YouTube





Digital Transformation Day

Digital Talk di Apertura | Nuova prospettive della Digital Transformation. L’innovazione per comunicare il Brand Italia YouTube

Digital Speech | Impact Design: Engagement & Experience. La comunicazione come ecosistema di servizi, per persone, clienti e comunità YouTube

Digital Talk | Le sfide della sostenibilità. Tecnologia e comunicazione al servizio della società e dell’ambiente YouTube

Digital Talk | Il mondo dei media al cospetto del digitale. Come la tecnologia ha cambiato contenuti e fruizione YouTube

Digital Talk | L’emergenza come normalità. Sfruttare le nuove tecnologie intelligenti per gestire la crisi YouTube

Executive Call | Comunicare per ripartire. Come riscrivere la nuova grammatica per intercettare i consumatori nella post-pandemia YouTube

Digital Talk | Il marketing post-emergenziale e la relazione con il cliente. Com’è cambiata, come cambierà (grazie al digitale) YouTube

Digital Talk | Brand Reputation: cos’abbiamo imparato nell’ultimo anno e mezzo che condizionerà le future strategie di Branding YouTube





È possibile inoltre riascoltarle sul nostro canale Spotify.

Un grazie a tutti i Partner che hanno arricchito l'evento di spunti, contenuti e iniziative. In particolare, oltre al partner tecnico Cisco Webex, i partner Weber Shandwick, Phyd, FMA Hub, Logotel, Compassion Italia, Nexi, oobrain, Orange Media e Skilla Amicucci Formazione.

L’attività di Comunicazione Italiana prosegue ora con la prima edizione del Forum HSE (1° luglio) e il Forum della Sostenibilità (16-18 settembre). Per collaborare come Speaker o Partner in questi o altri appuntamenti scrivi a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.