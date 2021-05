È in arrivo il primo Forum HSE di Comunicazione Italiana

articolo letto 13 volte

17 Mag 2021

Il 1° luglio arriva il Forum HSE di Comunicazione Italiana, l’appuntamento nazionale dedicato alla salute, alla sicurezza e al benessere organizzativo.

La pandemia da COVID-19 ha stravolto radicalmente l’organizzazione del lavoro nelle aziende, portando in primo piano le questioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori, nell’ottica sia di tutelare dipendenti e collaboratori sia di garantire la continuità della produzione e del business. Questi ultimi quindici mesi hanno visto inoltre il realizzarsi di un nuovo “matrimonio” tra mondo HR e mondo HSE, alle prese con nuove norme, nuove forme di stress, nuove esigenze di wellbeing e soprattutto la necessità di gestire interi team da remoto, nell’epoca dello Smart Working “obbligato”.

Questi e altri argomenti verranno trattati in un’intensa mattinata di confronti, che vedranno coinvolti Chief HR Officer, Direttori HSE, RSPP e Opinion Leader interessati a esplorare le questioni più urgenti relative al mondo Health & Safety e alle nuove modalità di lavoro.

