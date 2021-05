COMMUNITY, IN PRIMO PIANO articolo letto 18 volte FORUM TRANSIZIONE DIGITALE 2021 17 Mag 2021 Il 7 ottobre arriva la prima edizione del Forum sulla Transizione Digitale, l’appuntamento italiano sulla digitalizzazione nelle aziende e nella Pubblica Amministrazione organizzato in collaborazione con SAP Concur. Quali sono gli strumenti digitali più idonei per l’efficientamento della PA? In che modo il Recovery Fund entra in gioco nel processo? Quale sarà il ruolo dell’RTD (Responsabile per la Transizione Digitale) negli scenari post-pandemici? Su questi e altri interrogativi il Forum intende far luce, coinvolgendo figure di primo piano del mondo della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni: Direttori Finanza e Amministrazione, Responsabili Risorse Umane, Chief Information Officer, per articolare un confronto a più voci sul presente e sul futuro della digitalizzazione. La giornata si aprirà con un Keynote Speech tenuto da Gabriele Indrieri, Country Manager Italia di SAP Concur. Seguirà una Plenaria di Apertura che metterà a fuoco il tema del Recovery Fund e della sua importanza nell’ottica della transizione digitale. Un secondo Digital Talk chiuderà l’evento articolando un confronto sul “Piano Triennale per l’Informatica nella PA” e sul ruolo chiave del Responsabile per la Transizione Digitale negli attuali scenari. L’evento si terrà in forma ibrida, in diretta dagli studi “Community House” di Comunicazione Italiana e con partecipazione da remoto da parte del pubblico. Atlante

Social Network

Founder & Chairman di Di Fabrizio Cataldi Founder & Chairman di For Human Relations srl Notizia precedente Tutte le notizie Notizia successiva