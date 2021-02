Appuntamento il 15 aprile per il primo Financial Forum

articolo letto 4 volte

04 Feb 2021

Il 15 aprile arriva il Financial Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento annuale dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa e nella pubblica amministrazione. Per Comunicazione Italiana si tratta di una prima assoluta, che intende tuttavia far tesoro non solo dell’esperienza ultradecennale di eventi a tema manageriale, talk show e relazioni, ma soprattutto del format “digitale” e “blended” proposto con successo e ormai consolidato durante il 2020.

Il Forum intende esplorare il ruolo chiave giocato nei processi di Digital Transformation dai Chief Financial Officer, chiamati a gestire budget e risorse in modo strategico, al servizio delle nuove iniziative digitali e delle strategie d’impresa richieste negli scenari post-pandemici. A queste tematiche sarà dedicata il Digital Talk di Apertura, che coinvolgerà come Speaker i CFO di aziende leader, e che si intitolerà La funzione “finance” al servizio del futuro: il ruolo dei CFO nella trasformazione digitale.

Ma i focus tematici saranno anche altri. Alle sovrapposizione tra Finance & CSR sarà dedicato un Digital Talk dal titolo Finanza e Responsabilità d’Impresa: che cosa possono fare i CFO per la società e l’ambiente?, mentre il tema delle nuove tecnologie sarà trattato in un Digital Talk apposito intitolato Big Data, Analytics, IA: l’innovazione al servizio della finanza d’impresa. Infine, non mancherà un approfondimento specificamente rivolto al mondo del Risk Management: Anticipare un mondo che cambia. Il Risk Management alle prese con i nuovi scenari.

Il Forum si svolgerà modalità diretta Live Streaming dagli studi Community House di Roma, con ospiti e pubblico in presenza e collegati da remoto.

Digital Talk, Digital Speech e Tavoli Tematici vedranno la partecipazione di protagonisti del mondo Financial, Risk Management, CSR, chiamati a confrontarsi sul futuro dell’innovazione del settore e sulle modalità con cui i nuovi strumenti finanziari potranno sostenere la ripartenza del paese.

Il Forum è aperto alla collaborazione di imprese del mondo B2B che vogliano aiutarci a identificare contenuti di valore e attualità e a raccontare le best-practice che serviranno nei nuovi scenari.

Entra nel sito: http://www.forumfinancial.it

Speaker confermati: http://www.forumfinancial.it/2021/i-protagonisti

Programma: http://www.forumfinancial.it/2021/programma

Per partecipare in qualità di Speaker o come Partner, scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.