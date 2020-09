Il Forum dell'Innovazione Sostenibile è successo

articolo letto 103 volte

28 Set 2020

Lo scorso 24 e 25 settembre è tornato il Forum Innovazione Sostenibile, l’appuntamento nazionale che mette al centro le persone per proporre un’innovazione sostenibile e responsabile. Due giornate di appuntamenti dedicate ai temi dell’intelligenza artificiale e della social innovation.

In un’annata complessa per le imprese e per il paese stesso, era fondamentale incontrarsi per discutere di nuove strategie sostenibili per il rilancio del paese e la valorizzazione dei territori; per interrogarci sull’impatto della tecnologia e della trasformazione digitale sulle imprese, sui cittadini, sulle istituzioni; per analizzare i nuovi scenari globali sulla salute e sicurezza; per affrontare un tema di frontiera come la social innovation.





L’evento si è svolto nel corso di un’annata che ci ha visto protagonisti di una vera e propria “trasformazione digitale”, proiettata verso la nuova modalità “on -ife” di organizzazione dei nostri eventi e dei nostri contenuti. Dopo l’esperienza più che positiva del Forum Comunicazione, con il Forum Innovazione Sostenibile abbiamo proseguito con successo nella modalità ibrida, con Speaker e Ospiti in presenza e da remoto, ma accogliendo molti più Ospiti all’interno della nostra Community House.

Anche stavolta, i numeri ci hanno dato ragione: 8 ore di streaming, 1.000 partecipanti e oltre 60 speaker che si sono confrontati su temi delicati e di grande rilevanza per il futuro del paese. Si ringraziano in particolare il nostro Official Partner Netcom Group, il nostro Main Media Partner Adnkronos e gli altri Partner RDS, Fasi.biz, Compassion Italia Onlus, Eco-Consult e Istituto Piepoli per aver creduto nel progetto e per averlo supportato con contenuti, approfondimenti, iniziative.

La strada imboccata è quella giusta. Mentre prosegue il palinsesto di appuntamenti digitali settimanali – in streaming e diretta dalla Community House – è in preparazione l’evento annuale più grande. Il 17-18-19 novembre torna il Forum Risorse Umane con molte novità. Sarà una maratona digitale in tre giornate in diretta da Milano e Roma, con moltissimi Ospiti già confermati. Qui puoi leggere un approfondimento sul Forum Risorse Umane.

Qui puoi leggere lo speciale di Adnkronos sul Forum Innovazione Sostenibile 2020. Nei prossimi giorni i contenuti del Forum saranno pubblicati sui nostri canali YouTube, Spotify e Apple.

Per far parte del progetto, come Speaker o come Partner, puoi scrivere a