IL VALORE DEL PERCORSO - L'orientamento agli obiettivi tra vela e management

Nasce il primo appuntamento live & streaming "COMMUNITY EXPERIENCE": le Esperienze di Valore che vale la pena condividere, che si svolgerà giovedì 16 luglio alle ore 17:00 in collaborazione con Monina Corporate Sailing. ISCRIVITI In questo confronto tra Top & C-Level Executives che hanno partecipato alle edizioni del Forum Sailing Cup, si parlerà del " Valore del Percorso ". Dal "lockdown" ad oggi tutti abbiamo intrapreso un nuovo viaggio o modificato il percorso che stavamo seguendo. Sia il manager che il velista nonostante pianifichino in anticipo la "rotta" da seguire spesso si trovano a doverla adattare ai cambiamenti ad esempio di mercato per l'uno e climatici per l'altro. Due mondi simili che viaggiano in parallelo: l'idea, il team, gli strumenti e la comunicazione sono elementi fondanti sia per un progetto manageriale che per una regata. Cosa fa un velista quando vuole affrontare un evento importante come una campagna olimpica, la coppa America o una regata oceanica? L'idea, il sogno è quello che lo mette in moto, la motivazione che lo spinge a passare alla progettazione concreta del nuovo viaggio. Ecco che comincia a pensare alle persone che vuole portare con sé in questo viaggio ovvero al team che sarà a bordo con lui e alle persone che lo supporteranno da terra. Definito il team pensa all'imbarcazione e quindi allo scafo, alle vele più performanti alle attrezzature di bordo più idonee e moderne. Una volta messo appunto il team e l'imbarcazione definisce gli obiettivi e pianifica tutti gli step intermedi per arrivare all'obiettivo ovvero pianifica la stagione agonistica. Con il progetto ben definito cerca poi lo sponsor e definisce un piano di comunicazione.

Sarà occasione di confronto tra manager e velisti. Sono invitati tutti a partecipare attivamente entrando del dibattito con domande e interventi video da remoto. PROGRAMMA IN PROGRESS: Alle 17:00 il percorso del Forum Sailing Cup Fabrizio Cataldi, Founder & Chairman For Human Relations Alle 17:15 - 18:15 il Valore del Percorso L’orientamento agli obiettivi tra vela e management Condotto da Cristiana Monina, Velista Alcune testimonianze tra gli Speaker coinvolti: Serena Apicella, HR Director Birra Peroni Danilo Cattaneo, CEO InfoCert Dario D’Odorico, General Manager Indeed Vincenzo Francese CEO Axerta Guido Stratta Head of HR Development ENEL Paolo Vasques Global HR Director for Industrial Relations Benetton Group; Ore 18:15 Presentazione del percorso esperienziale formativo: SAILING & FRIENDS TOUR, che si svolgerà in 3 giorni tra Posillipo, Procida e Ischia il 25-26-27 settembre 2020 in compagnia con i Top Speaker C-Level Executives della Community di Comunicazione Italiana. Nel contesto della navigazione a vela nel golfo di Napoli, professionisti e Top Manager si incontreranno per fare squadra, condividere know how, apprendere strategie e tecniche di regata e manageriali. VIDEO | INFORMAZIONI | PRESENTAZIONE

