COMMUNITY, IN PRIMO PIANO articolo letto 36 volte Il Forum delle Risorse Umane si fa in tre 30 Giu 2020 Il 17-18-19 novembre torna in triplice veste il Forum delle Risorse Umane. La pandemia ha messo a dura prova il mondo del lavoro e del People Management, che si è improvvisamente trovato a dover rivoluzionare la propria attività. L’edizione 2020 del Forum avrà il compito di fare un bilancio sui progressi svolti e porre le basi di un confronto sulle nuove sfide e le opportunità aperte dai nuovi scenari. Per dare a questi temi lo spazio che meritano, daremo una svolta al format del Forum offrendo una tre-giorni di sessioni, ciascuno dedicato a una diversa area di interesse: Training & Recruiting Day (17 novembre), Welfare & Wellbeing Day (18 novembre) e Digital & Innovation Day (19 novembre). Ciascuna giornata sarà amplificata da radio, tv, stampa e web per una maggiore visibilità e per superare le 3’000 partecipazioni della passata edizione. In particolare, il nostro Media Partner Adnkronos dedicherà all’evento un intero Speciale fatto di approfondimenti, interviste e un report dettagliato delle tre giornate, come avvenuto per il Forum della Comunicazione 2020. Confermeremo la modalità “diretta studio” già sperimentata con successo al Forum della Comunicazione, ma introducendo ulteriori miglioramenti. In un’epoca che ci ha visti costretti a minimizzare gli spostamenti e i contatti con gli altri, abbiamo pensato che uno sforzo ulteriore era necessario per tornare a incontrarci, dialogare, riflettere sui problemi. Sarà inoltre possibile partecipare “in presenza”, sia a Roma sia a Milano, semplicemente iscrivendosi alla nostra Community. Ciascuna delle tre giornate avrà inizio con una sessione plenaria che vedrà speaker connessi da due diversi studi di registrazione, rispettivamente a Roma e Milano, così da ospitare un numero persino maggiore di interventi e uno spettro di punti di vista ancora più ampio rispetto alle passate edizioni. Ci interrogheremo sulla corretta “Exit Strategy” e lo faremo da tre prospettive: LE “SKILL” DEL FUTURO: LE LEVE DELLA TALENT ATTRACTION E DELLA FORMAZIONE PER FAR RIPARTIRE IL PAESE IL “WELFARE” DEL FUTURO: IL BENESSERE DELLE PERSONE E LA CRESCITA SOSTENIBILE L’”INNOVAZIONE” DEL FUTURO: DIGITALIZZAZIONE E TECNOLOGIA PER TRASFORMARE LE CRISI IN OPPORTUNITÀ Alla Plenaria seguiranno Talk Show, Digital Speech, Tavoli Tematici ed Executive Circle, con la partecipazione di Direttori di funzione, Decision Maker e Opinion Leader d’eccezione del mondo HR, chiamati a confrontarsi sul presente e sul futuro del People Management, su come rilanciare il lavoro e far ripartire il paese. I temi che abbiamo in mente sono molti. Vogliamo tuttavia che sia la nostra Community ad aiutarci a identificare i contenuti di valore, le best-practice e i case-study da discutere durante il Forum, guardandoci finalmente negli occhi. Partecipando al Forum Risorse Umane 2020, potrai inoltre contribuire a realizzare i Tre Decaloghi delle Risorse Umane, proponendo alla nostra Community di HR Director, HR Manager e professionisti di settore uno o più principi guida per la corretta gestione delle risorse umane in tempi di crisi e di cambiamento. Ciascuna lista di proposte sarà poi votata e validata dai partecipanti all’evento. Uno sforzo collettivo e “comune” per identificare le migliori strategie per uscire dalla crisi e trasformarla in opportunità di crescita, così da arrivare al Decalogo delle Competenze (17 giugno), il Decalogo del Welfare (18 giugno) e il Decalogo della Digital Innovation (19 giugno). Se vuoi far parte di questo progetto come Speaker o come Partner, puoi scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Atlante

Social Network

Stakeholder Engagement Officer di Di Federico Morganti Stakeholder Engagement Officer di For Human Relations srl Notizia precedente Tutte le notizie Notizia successiva