Il Forum Comunicazione 2020 è successo

15 Giu 2020

L’edizione 2020 del Forum della Comunicazione si è svolta in modalità inedite. L’emergenza sanitaria ci ha costretti a un cambio di passo. Tra marzo e maggio, abbiamo creato numerose occasioni digitali in cui Opinion Leader e Decision Maker si sono confrontati sull’attuale crisi, sulle possibili contromisure e sugli scenari futuri.

Per il Forum Comunicazione abbiamo osato di più. Forti del nostro studio di registrazione digitale “Community House”, inaugurato lo scorso dicembre, abbiamo sperimentato per la prima volta una modalità ibrida di presentazione delle sessioni, con alcuni conduttori presenti in studio per una diretta streaming.

Le circostanze in cui si è svolta questa edizione del Forum non erano agevoli, ma i numeri ci hanno dato ragione. 8 ore di streaming, 100 Speaker coinvolti, 4.000 partecipanti collegati, oltre 400 dei quali hanno collaborato alla realizzazione del Decalogo della Comunicazione, i cui risultati saranno divulgati a breve.

Un ringraziamento particolare va alle aziende Partner che hanno creduto nel nuovo progetto e lo hanno arricchito con il proprio contributo. In particolare si ringraziano i nostri Media Partner Adnkronos e RDS, il nostro Content Partner Indeed e gli altri Partner che hanno arricchito il Forum di contenuti intelligenti e innovativi: Compassion Italia Onlus, FMA Hub, Glickon, I-Tel, Jack Blutharsky, GereBros, Lifeed, Paprika - Agency Software Worldwide, Performance Strategies, Pleiadi International, Riavviaitalia.it, Urban Experience, Weber Shandwick.

Possiamo ripartire da qui. Quella che oggi è una modalità sperimentale, domani sarà la norma. Nelle prossime settimane ripartirà il palinsesto di appuntamenti – alcuni digitali, altri in diretta studio – che andrà a regime da settembre e che prevederà Digital Talk, Executive Call, Story Branding e altri “format" che abbiamo concepito per permettere ai nostri Partner di portare contenuti di valore, best practice e case study di fronte a un pubblico di specialisti.

Riproporremo la stessa modalità ibrida, ma con un potenziamento della presenza studio di Speaker e Ospiti invitati, al prossimo Forum della Sostenibilità (25 settembre) e soprattutto al Forum delle Risorse Umane (19 novembre). Torneremo a parlare di come l’emergenza COVID ha modificato gli scenari del lavoro, dell’impegno per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza; discuteremo di welfare e inclusione sociale; ci chiederemo ancora una volta in che modo la digitalizzazione, le tecnologie intelligenti e la stessa intelligenza artificiale possono aiutarci a uscire dalla crisi.

Alla fine del 2019 ci siamo salutati con un invito: #DiamociDelNoi. L’invito è oggi più valido che mai. Crediamo fermamente che le soluzioni ai problemi nascano dal confronto serio, aperto e rispettoso. La nostra mission è creare occasioni in cui ciò possa avvenire per dare il nostro contributo alla ripresa del Paese. Il Forum Comunicazione è solo l’inizio.

