COMMUNITY, IN PRIMO PIANO articolo letto 479 volte Forum Comunicazione 2020 15 Giu 2020 GIOVEDÌ 11 GIUGNO PARTE LA MARATONA DIGITALE CON I PROTAGONISTI DELLA COMUNICAZIONE L’obiettivo è scambiarsi i “modelli positivi” per la Comunicazione all’indomani dell’emergenza: tra formazione, sviluppo economico, brand activism, relazioni sociali, tecnologie intelligenti, new media. Ne nascerà “il Decalogo sulla Comunicazione” in tempi di crisi, stilato in collaborazione con gli Speaker e validato dai tantissimi partecipanti al Forum. Giovedì 11 giugno 2020 a partire dalle ore 9:00 oltre 100 Speaker provenienti dalle principali aziende e istituzioni italiane si incontreranno online per dar vita alla più grande maratona digitale e interattiva dedicata alla Comunicazione con l’obiettivo di stimolare il confronto, le idee, la visione e le riflessioni utili per la crescita professionale e per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Il tema chiave di questa edizione è “Communication Impact”: l’emergenza sanitaria ha imposto alle imprese la sfida di un adattamento tempestivo e l’esigenza di anticipare il futuro con strategie adeguate alle nuove condizioni di mercato. L’impatto della Comunicazione “corretta” è un asset fondamentale per la società e un prodotto di valore su cui investire per uscire dalla crisi, con effetti positivi sulle relazioni umane, sui modelli di business e sulla semplificazione della vita grazie al digitale. La maratona in “live streaming” prevederà una staffetta di Digital Talk, Digital Speech e Digital Table: una “full immersion” di 8 ore durante la quale scoprire, raccontare e immaginare il futuro della Comunicazione e delle relazioni umane. Il Forum della Comunicazione coinvolgerà comunicatori, professionisti, manager, giornalisti e professori, saranno proprio loro ad esser chiamati per l’occasione a collaborare per stilare “il Decalogo sulla Comunicazione” in tempi di crisi, che racchiuderà i principi, le regole e tutti i presupposti della professione che ora più che mai viene chiamata ad essere protagonista in prima linea e a rispondere al contesto attuale e a quello futuro in modo responsabile, competente e lungimirante. L’apertura sarà dedicata alla “exit strategy” e al nuovo ruolo della comunicazione globale nella strategia di sviluppo del sistema paese. Il resto della giornata sarà un viaggio alla scoperta di tanti temi, che vedranno la Comunicazione protagonista del dibattito relativo alla formazione, alla trasformazione digitale e all’innovazione, al marketing territoriale, alla reputazione, all’HR, agli strumenti e le tecnologie, gli influencer, i social media e i podcast. ISCRIZIONE Atlante

