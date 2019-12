COMMUNITY, IN PRIMO PIANO articolo letto 34 volte Nasce Community House 20 Dic 2019 Giovedì 19 dicembre si è tenuta l’inaugurazione della Community House, il nuovo spazio concepito come luogo di incontro e scambio per la comunità di stakeholder, decision maker e opinion leader delle imprese e delle istituzioni del Paese. Sotto il vessillo (e l’hashtag) che Fabrizio Cataldi ha voluto lanciare per rendere inequivocabile il senso di questa inaugurazione e di questo progetto: #DiamociDelNoi. Uno spazio multi-funzionale, dedicato a business meeting, presentazioni di libri, tavole rotonde, incontri informali e intrattenimento. Con l’auspicio, proprio alla luce di questo intento di condivisione e partecipazione, che sia la stessa Community a dare degli input su come utilizzare questo spazio comune. Già nella serata di inaugurazione i presenti hanno potuto apprezzare la polivalenza della Community House. Ad aprire le danze è stato il Chairman, Fabrizio Cataldi, che con l’ausilio delle immagini ha ripercorso i momenti salienti dell’attività 2019, in crescita rispetto all’anno precedente, e ha presentato le novità previste per l’anno alle porte. Un anno che, accanto ai consueti appuntamenti dedicati alla comunicazione e alle risorse umane, vedrà l’attività del team abbracciare l’ambito finance, il coaching, l’intelligenza artificiale e la sostenibilità ambientale, tematiche oggi imprescindibili per chi fa impresa, passando per la Sailing Cup prevista a Napoli il prossimo settembre. Il resto della serata è stato un piacevole cocktail di benvenuto, non senza un po’ di intrattenimento musicale a ritmo di blues. Un incontro tra manager e addetti ai lavori, amici vecchi e nuovi, un punto di partenza di quello che sarà il 2020. Una nuova stagione di eventi, ma soprattutto di condivisione di idee. Per continuare, come membri di questa Community, a darci del Noi. Atlante

