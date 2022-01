Si è conclusa la prima edizione del Forum Information Technology di Comunicazione Italiana, un appuntamento nazionale dedicato all’innovazione nel mondo dell’IT e della sicurezza informatica. Un primo appuntamento su tematiche certamente non nuove per il pubblico di Comunicazione Italiana, svoltosi sulla base di un format ben consolidato.

Negli studi Community House in Roma si sono alternati ospiti prestigiosi – Chief Information Officer, Chief Technology Officer, CISO, ecc. – per un confronto su temi di grande attualità come il nuovo ruolo strategico del CIO per il business, le nuove tecnologie a disposizione dell’IT e delle nuove modalità “ibride” di lavoro, oltre alle più recenti sfide della cybersecurity. Un’ottima occasione per fare il punto sul lavoro svolto, sulle sfide e le opportunità che le nuove tecnologie riservano per il futuro.

500 visitatori nelle diverse modalità “phygital” del Forum, per 5 ore di diretta Streaming, con la presenza di 18 Speaker da aziende di primo piano del Paese (da Italgas a INAIL, da Italo a illimity, e molte altre). I contenuti dell’evento saranno presto riproposti sul canale YouTube di Comunicazione Italiana e in formato podcast.

Si ringraziano i Partner FAR Networks, Logitech e IMQ Intuity, per aver creduto nell’evento e per il loro apporto in termini di idee e contenuti, e i Media Partner AI Play, Fasi.biz e Osservatorio Eccellenze Italiane IA per aver amplificato la diffusione dell’evento.