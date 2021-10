Il 7 ottobre arriva la prima edizione del Forum Transizione Digitale di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano sulla digitalizzazione nelle imprese e nella PA, in collaborazione con SAP Concur.

L’evento ospiterà una mezza giornata di interventi Digital Speech e Digital Talk che toccheranno questioni di grande rilievo, per la ripartenza del paese nell’ottica di una corretta “Exit Strategy”. Nel riflettere sugli strumenti digitali più idonei che sono stati messi in campo per far fronte alla crisi e che saranno messi in campo in futuro, sono stati coinvolti come Speaker ospiti appartenenti a funzioni aziendali diverse fra loro – tra gli altri, CFO, Direttori Risorse Umane, Chief Information Officer e naturalmente Responsabili per la Transizione Digitale – e a realtà le più disparate.

L’avvio all’evento sarà dato dal Partner SAP Concur, con un Keynote Speech dal titolo “La sostenibilità come driver di adozione digitale”, tenuto dal Country Manager Italy, Greece & Malta di Concur, Gabriele Indrieri. L’intervento proverà a rispondere all’interrogativo: può il "green-deal" essere il motore che porti a un’accelerazione del processo di transizione?

A seguire, il Digital Talk di Apertura, condotto dal giornalista Alessio Jacona, dal titolo “La transizione digitale come chiave per il futuro: l’innovazione per rilanciare in paese”, con ospiti in presenza presso gli studi “Community House” e interventi da remoto. Interverranno in studio, accanto a Gabriele Indrieri, l’Ing. Carolina Cirillo, Direttore Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, Giuseppe Conte, Direttore Centrale Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’INPS. Nella seconda metà del Talk Show interverranno da remoto Francesco Buresti, Director of Networks and Heating BU presso A2A, Vito De Giorgi, Direttore Risorse Umane e Organizzazione presso Fatebenefratelli Provincia Lombardo-Veneta, Filippo Palombini, Direttore Risorse Umane e Relazioni Sindacali per TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna e Giovanni Rubino, Direttore Personale e Organizzazione per CSI Piemonte.

La conclusione dell’evento sarà affidata a un Digital Talk di approfondimento sulla recente figura professionale, oggi chiave, del Responsabile per la Transizione Digitale. Condotto da Gian Luca Spitella, Direttore Comunicazione di ARERA, questo Talk Show dal titolo “Il ruolo del Responsabile per la Transizione Digitale nel mondo post-pandemico, nella Pubblica Amministrazione e nelle Imprese” ospiterà interventi in studio da parte di Gabriele Indrieri, Marco Tierno, CFO per GH Italia, ed Emanuele Tamiazzo, Southern Europe Finance Director presso CHEP Italia. Seguiranno, nell’Open Talk, contributi da remoto da parte di Graziella Dilli, Responsabile Transizione Digitale e CIO di ARPA Lombardia, Michele Melchionda, Responsabile della transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Pistella, Head of People Digital Hub per Enel, Cristina Sottotetti, Responsabile Career Service e rapporti con le imprese Università presso IULM, e Marius Bogdan Spinu, Responsabile per la Transizione al Digitale dell’Università degli Studi di Firenze.