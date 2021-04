Il 13 maggio 2021 arriva il Talent Acquisition Forum, l’appuntamento italiano dedicato all’innovazione digitale nel campo del Recruiting e dell’Employer Branding, organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Indeed.

In un momento in cui nel nostro paese si fatica a uscire dalla crisi pandemica, è opportuno trovare un momento per confrontarsi su come gli strumenti digitali possono supportare una delle fasi principali del processo HR come la ricerca del talento. La giornata vedrà numerosi approfondimenti dedicati al Recruiting, alla Candidate Experience, alla Talent Attraction e Retention. In che modo il digitale può incrementare le performance delle aziende nella ricerca dei talenti e nell’intercettare le competenze “smart” e “soft”, oggi più che mai critiche e decisive?

L’evento, fruibile su piattaforma Webex ed in StreamingLive sui principali Social Network, si aprirà con una Plenaria sul futuro del lavoro e su come la crisi ha impattato sulla definizioni dei valori aziendali da parte delle imprese, sul loro storytelling e come questo si ripercuote sull’Employer Branding. Un secondo Digital Talk verterà invece sul Digital Recruiting e andrà ad analizzare le conseguenze della pandemia sulle attività ricerca e selezione delle imprese italiane.

A tali questioni e altre domande decisive per il futuro del People Management tenteremo di dare risposta nell’unico modo possibile: creando delle occasioni di confronto e di scambio di contenuti, in cui interverranno importanti voci del panorama HR del nostro paese. I protagonisti dell’evento, accanto al Main Partner Indeed, saranno chiamati a confrontarsi sul ruolo della digitalizzazione nei processi di Hiring e Talent Acquisition e la grande opportunità che essa stessa rappresenta per le imprese intenzionate ad attrarre i talenti più qualificati.