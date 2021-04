Si è conclusa con successo la prima edizione del Financial Forum 2021. Oltre 1000 iscritti, 2.000 partecipanti in streaming live, 62 Speaker e 10 Partner coinvolti. Oltre 8 ore di Streaming tra Digital Talk e Digital Speech, che hanno certificato, da diverse angolature, il ruolo critico e decisivo dei Chief Financial Officer nella trasformazione digitale, come anche la loro importanza nell'instradare le imprese verso una direzione “responsabile” e “sostenibile”.

Abbiamo ascoltato CFO di aziende leader raccontarci la gestione della crisi e del rischio, ma anche importanti esponenti del mondo B2B “digital” illustrarci i più recenti strumenti digitali a supporto dell’attività dei CFO e dei loro collaboratori.

La giornata di confronto sul futuro della figura del CFO è stata arricchita da tre sessioni di Tavoli Tematici, con Partner d’eccezione del mondo B2B che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento con Speaker di alto livello e approfondimenti su tematiche di attualità e di grande urgenza per il mondo del management e per l’attualità pandemica che ci coinvolge tutti.

Un ringraziamento particolare va dunque ai Main Partner Hewlett Packard Enterprise e Nexi, all’Official Partner CCH Tagetik, al Technical Partner Cisco Webex, al Media Partner Business People e ai Partner Azimut, Axerta, ANRA Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali, Compassion Italia Onlus e t.bd think by Diennea.

