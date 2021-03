Il 17-18-19 marzo si è finalmente svolto, in collaborazione con ICF Italia, il Coaching Expo 2021. Prevista in presenza a marzo 2020 e rinviato per il sopraggiungere della pandemia globale, quest’edizione del Coaching Expo ha beneficiato dell’esperienza consolidata da Comunicazione Italiana con gli eventi “digitali” per l’anno appena trascorso.

L’Expo si è svolto in tre giornate. La prima, in Diretta Live Streaming dagli studi Community House, ha visto alcuni dei principali protagonisti del coaching italiano – Allenati per l’Eccellenza, Awair, Coaching by Values, The Coaching Pros, Escuela Europea de Coaching, Karakter Coaching School, TPC Leadership, U2COACH – raccontare interventi di coaching di successo con testimonial di aziende leader. Un Keynote Speech, una Plenaria di Apertura e un Talk Show pomeridiano – con la testimonianza di aziende leader come Coca Cola, INPS, Pirelli, IBM, Google e Banca Mediolanum – ha ulteriormente impreziosito una giornata che ha visto un totale di 700 partecipanti per oltre 8 ore di streaming.

In parallelo si sono svolti dei Tavoli Tematici su tematiche chiave come l’empowerment, la leadership, lo smart working. Più di 80 Speaker si sono confrontati su best practice, case study e hanno condiviso esperienze nell’intento di esplorare le potenzialità del coaching e la sua utilità nei nuovi scenari.

La seconda giornata è stata una giornata di approfondimento tenuta da alcuni tra i più prestigiosi protagonisti del coaching del nostro paese. Alle 8 imprese protagoniste del primo giorno si sono aggiunte Erickson Coaching School, Gruppo Pragma, Incoaching e Modus Maris, per un totale di 12 “Desk Digitali”. Tra workshop, laboratori e sessioni demo in diretta, la giornata ha ospitato circa 100 momenti di approfondimento con più di 40 ospiti e coach professionisti.

Il 19 è stata infine la giornata dei Business Matching. Oltre 30 incontri 1-to-1 in cui Partner dell’evento, protagonisti dell’evento e Speaker della Community di Comunicazione Italiana si sono confrontati sulle tematiche dell’evento, in un’intensa giornata di relazioni, scambi e confronti.

Arrivederci all'anno prossimo con il Coaching Expo 2022!