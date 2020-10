Torna in triplice veste il Forum delle Risorse Umane Il 17-18-19 novembre torna in triplice veste il Forum delle Risorse Umane. La pandemia ha messo a dura prova il mondo del lavoro e del People Management, che si è improvvisamente trovato a dover rivoluzionare tutte le fasi della propria attività. L’edizione 2020 del Forum avrà il compito di fare un bilancio sui progressi svolti e porre le basi di un confronto sulle nuove sfide e le opportunità aperte dai nuovi scenari. Per dare a questi temi lo spazio che meritano, il Forum si svolgerà nell’arco di tre giornate, ciascuna dedicato a una diversa ed egualmente rilevante area di interesse: Training & Recruiting Day (17 novembre), Welfare & Wellbeing Day (18 novembre) e Digital & Innovation Day (19 novembre). Ciascuna giornata sarà amplificata da radio, tv, stampa e web per una maggiore visibilità e per superare le 3’000 partecipazioni della passata edizione. In particolare, il nostro Media Partner Adnkronos dedicherà all’evento un intero Speciale fatto di approfondimenti, interviste e un report dettagliato delle tre giornate, come avvenuto per il Forum della Comunicazione 2020 e il Forum dell’Innovazione Sostenibile 2020. Il Forum si svolgerà in modalità Streaming Live dagli Studi di Milano e a Roma presso "Community House". Ciascuna delle tre giornate avrà inizio con una Sessione Plenaria che vedrà speaker connessi da Roma e Milano: 17 novembre | Le skill del futuro. Le leve della talent attraction e della formazione per far ripartire il paese 18 novembre | Il welfare del futuro. Il benessere delle persone e la crescita sostenibile 19 novembre | L’innovazione del futuro. Digitalizzazione e tecnologia per trasformare le crisi in opportunità Alla Plenaria seguiranno Digital Talk, Digital Speech e Tavoli Tematici, con la partecipazione di 200 Speaker HR Director, Decision Maker, Opinion Leader e Ospiti Istituzionali, chiamati a confrontarsi sul presente e sul futuro del People Management, su come rilanciare il lavoro e far ripartire il paese. Il Forum vedrà la partecipazione di numerosi Partner, aziende leader del mondo B2B che ci aiuteranno nel proporre contenuti, riflettere sui problemi e portare soluzioni, raccontare le best practice più avanzate che offre oggi il mondo HR. Per aver accettato di costruire insieme a noi questo importante appuntamento, ringraziamo il nostro Main Partner Indeed, i nostri Official Partner Axerta, Lablaw, Deloitte Legal e Manpower, i nostri Main Media Partner Adnkronos e RDS, i nostri Content Partner Gympass e Logotel, i nostri Media Partner Apogeo, FASI.biz, Ninja Academy e Weber Shandwick, i nostri Partner Associativi AIDP e ICF, i nostri Partner Abbrevia, B2Lab, Compassion Italia, Eapitalia, Eco-Consult, Glickon, iSapiens, Jointly, Lifeed by MAAM, Quadrifor, Variazioni, YouVolution. ISCRIVITI